Des dizaines de paires de chaussures ont été alignées lundi devant la Maison- Blanche par des manifestants pro-palestiniens, pour représenter les enfants tués pendant la guerre israélienne dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre de l’année dernière.

"À la mémoire de tous les enfants assassinés en Palestine", disait une pancarte.

Les participants à ce rassemblement organisé sur Lafayette Square à Washington, D.C., à l’occasion du premier anniversaire de la guerre menée par Israël contre l'enclave assiégée, brandissaient des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire “Soutenez les mères et les enfants de Gaza”, “Arrêtez d'affamer les enfants" et "Arrêtez d'armer Israël".

Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis un an, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Près de 42 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 97 300 autres ont été blessées dans cette offensive, selon les autorités sanitaires locales.

L'attaque israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza, déjà soumise à un blocus strict qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

