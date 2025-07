Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que l’évacuation des ressortissants turcs souhaitant quitter le Liban aura lieu mercredi, à bord de deux navires de la marine turque, d'une capacité totale de 2 000 passagers qui devraient appareiller pour Beyrouth mardi.

"Les détails de l'évacuation seront communiqués à nos citoyens qui ont contacté le Centre d’appel du consulat", a-t-il précisé, ajoutant que si la demande le justifie, l'évacuation pourra se poursuivre dans les jours à venir.

"Les préparatifs pour accueillir nos citoyens à leur arrivée en Turquie sont terminés", a affirmé le ministère.

“L’aide humanitaire de la Turquie sera également acheminée vers le Liban à bord des navires d’évacuation”, a-t-il ajouté.

Depuis le 23 septembre, Israël mène de vastes frappes aériennes sur le Liban, supposément contre des cibles du Hezbollah, tuant plus de 1 250 personnes, blessant 3 618 autres et forçant plus de 1,2 million de personnes à fuir.

Cette escalade dans le conflit transfrontalier qui dure depuis un an entre Israël et le Hezbollah intervient en parallèle à l’offensive israélienne dévastatrice sur Gaza. Cette dernière a causé près de 42 000 morts, principalement des femmes et des enfants, depuis octobre 2023.

En dépit des avertissements internationaux sur le risque d’un conflit régional au Moyen-Orient à cause des frappes incessantes d'Israël sur Gaza et le Liban, Tel Aviv a intensifié le conflit en lançant une invasion terrestre dans le sud du Liban le 1er octobre.