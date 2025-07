Les médias israéliens ne semblent pas plus avancés sur le sort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, qu’il y a un an quand l’assaut de l’armée israélienne sur la bande de Gaza a été lancé.

Citant diverses sources, dont Al-Arabiya et le Daily Mail, des médias israéliens ont rapporté lundi que Sinwar était bel et bien en vie et aurait même “repris contact avec les médiateurs qataris”.

Aussitôt après, cette information a été discréditée par le Jerusalem Post relayant une déclaration d’un “haut diplomate qatari”.

“Les informations faisant état de contacts directs (avec les médiateurs) sont fausses et tous les efforts de négociation sont déployés par l'intermédiaire de Khalil al-Hayah, personnalité politique de premier plan du Hamas”, a écrit le quotidien.

S'adressant au Jerusalem Post, le diplomate aurait précisé que les efforts de médiation étaient menés exclusivement par l'intermédiaire de représentants du bureau politique du Hamas à Doha.

Quel que soit le degré de crédit à accorder à ces messages, le journal affirme, citant sa source diplomatique, qu'il n'y avait aucun signe indiquant que Sinwar avait assoupli sa position sur les termes de négociations entre le Hamas et Israël.

Des informations contradictoires circulent régulièrement dans les médias israéliens concernant le sort de Yahya Sinwar, depuis le début de l’assaut de l’armée israélienne sur la bande de Gaza, il y a un an.

Des spéculations l’avaient donné pour mort parce qu'il n'avait pas établi de contact avec les canaux officiels depuis longtemps.

Des sources sécuritaires ont indiqué, à de nombreuses reprises, que des forces israéliennes s’étaient approchées de l’abri de Sinwar, au cours des opérations menées à Gaza. Des rapports suggèrent qu’il s'est entouré d'otages à certains moments, ou avancent même qu’il aurait réussi à quitter la bande de Gaza dissimulé dans un convoi d’aide humanitaire.

Le groupe de résistance palestinien Hamas avait désigné Yahya Sinwar, en août dernier, comme son nouveau chef politique. Il a remplacé Ismail Haniyeh, assassiné par Israël à Téhéran après avoir assisté à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président iranien le 31 juillet.

Sinwar qui figure en tête de liste des personnes à abattre d'Israël, est accusé par Tel Aviv d'être l'architecte de l'attaque du 7 octobre de l'année dernière.

