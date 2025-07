Le ministère libanais de la Santé a déploré mercredi un bilan de 2 119 tués et plus de 10 019 blessés du fait des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 8 octobre 2023.

Ces dernières 24 heures, 36 personnes ont été tuées et 150 autres blessées, précise le ministère dans un communiqué.

D'après le ministre de l'Environnement, Nasser Yassin, "Au cours des dernières 24 heures, 137 frappes aériennes ont été enregistrées, portant le nombre total d'attaques depuis le début de l'agression à 9 400".

Selon Nasser Yassin, "990 centres ont été ouverts pour accueillir les personnes déplacées, 781 centres ont atteint leur capacité maximale, avec 181 700 personnes déplacées enregistrées dans les abris".

"Le comité ministériel d’urgence se chargera de recevoir l’aide internationale et de la distribuer aux déplacés dans les provinces, par le biais d’un mécanisme clair et transparent", a ajouté le ministre.

Israël a lancé le 23 septembre des bombardements aériens d’envergure à travers tout le Liban affirmant cibler le Hezbollah.

Cette escalade dans la guerre transfrontalière qui dure depuis un an entre Israël et le Hezbollah intervient en parallèle à la guerre contre la bande de Gaza, qui a, en un an, tué près de 42 000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants.

Malgré les mises en garde de la communauté internationale craignant que le conflit ne plonge toute la région du Moyen-Orient dans la guerre à cause des attaques incessantes d’Israël contre Gaza et le Liban, Tel Aviv a tout de même étendu le conflit en lançant le 1ᵉʳ octobre dernier une invasion terrestre du sud Liban.

