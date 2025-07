“L’avertissement de l’armée israélienne d’évacuer les patients et le personnel médical des hôpitaux Kamal Adwan, Indonésien et Al-Awda constitue une tentative criminelle d’exécuter les plans de déplacement de Tel Aviv”, a déclaré le Hamas dans un communiqué.

Lire aussi : La guerre aux hôpitaux: l’armée israélienne revient à la charge

“Cette menace terroriste contre les hôpitaux, ainsi que l’évacuation forcée, revient à prononcer une condamnation à mort pour des milliers de patients et de blessés, parmi lesquels des femmes, des personnes âgées et des enfants”

Le mouvement de résistance palestinien a exhorté “l’ONU et toutes les institutions internationales à intervenir immédiatement pour empêcher ce crime et à prendre des mesures pour protéger les centres médicaux et les hôpitaux, tout en veillant à ce qu’ils reçoivent du carburant, des équipements et des fournitures médicales”.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que l’armée israélienne avait ordonné l’évacuation des patients et du personnel des hôpitaux Kamal Adwan, Indonésien et Al-Awda.

L’armée a menacé de “destruction, de meurtres et d’arrestations” si ces hôpitaux n’étaient pas évacués, à l’instar de ce qui s’est produit à l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza, qui a été assiégé pendant plusieurs semaines en novembre dernier, ajoute-t-il.

Dimanche, l’armée israélienne a annoncé le lancement d’une opération militaire à Jabalia, affirmant vouloir “empêcher Hamas de regagner en puissance dans la région”, après plusieurs heures d’intenses bombardements sur les zones est et ouest du nord de Gaza, les plus violents depuis mai.

Des témoins ont rapporté que des véhicules militaires israéliens avaient pénétré dans des zones du nord-ouest de Gaza.

Plus tôt dans la journée de mardi, l’armée israélienne avait averti les Palestiniens d’évacuer leurs domiciles dans la ville de Jabalia et son camp, et de se diriger vers le sud via un “corridor sécurisé”, ce dont le ministère de l’Intérieur de Gaza a mis en garde, soulignant le risque de se faire piéger par cette “tromperie et ces mensonges”.

Lundi, l’armée a entamé le déplacement forcé des Palestiniens de trois villes du nord de Gaza, une mesure qui semble être l’application officieuse du “Plan des Généraux”, visant à vider le nord de Gaza et à imposer un siège complet, ce qui pourrait faciliter l’expansion des colonies israéliennes.

Israël poursuit depuis octobre de l’an dernier son offensive dévastatrice sur Gaza, en dépit d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Près de 42 000 personnes ont été tuées depuis, principalement des femmes et des enfants, et près de 97 600 ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Cette campagne militaire a déplacé presque toute la population de Gaza, alors qu’un blocus en cours provoque de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël fait actuellement l’objet d’une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice en raison de ses actions à Gaza.