La Turquie a dépêché mercredi deux navires vers le Liban pour évacuer 2 000 citoyens turcs, à la suite des tensions croissantes dans la région, a indiqué l'ambassadeur turc à Beyrouth.

Dans une déclaration à l’agence Anadolu, Ali Baris Ulusoy a expliqué que les ressortissants turcs ont sollicité leur évacuation en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, causée par l’intensification des attaques israéliennes contre le Liban ces dernières semaines.

“Aujourd'hui, deux navires de la marine turque accostent au port de Beyrouth. Ils ont une capacité d'accueil de 2 000 personnes et prendront en charge nos concitoyens pour les ramener au port de Mersin”, a précisé Ulusoy.

Il a ajouté que des dispositions ont été prises pour assurer le soutien nécessaire aux citoyens évacués.

Environ 13 000 à 14 000 ressortissants turcs vivent au Liban, et 2 000 d’entre eux ont déjà demandé leur évacuation, a précisé le diplomate.

"Les navires en provenance de Turquie transportent également 300 tonnes d'aide humanitaire", a-t-il indiqué.

Le ministère de la Défense nationale a plus tard confirmé l’arrivée des deux navires qui procéderont à l’acheminement de l’aide humanitaire et à l’évacuation des personnes, outre quatre autres qui sont chargés d’assurer l’escorte et la protection.

Situation “préoccupante”

“Les 300 tonnes de matériel d’aide humanitaire à bord de nos navires, maintenant à Beyrouth, seront remises au peuple libanais, ami et allié. Lors de la mission d’évacuation, nos citoyens, ainsi que les ressortissants étrangers ayant sollicité l'aide de notre gouvernement, seront évacués en toute sécurité du Liban”, a affirmé Ulusoy.

Le 25 septembre, la Turquie avait acheminé environ 30 tonnes d’aide, incluant des médicaments et de la nourriture au Liban où l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) joue un rôle “très actif”, a-t-il précisé.

De nombreux pays ont envoyé des secours au Liban durant cette période difficile, a-t-il déclaré, ajoutant que la Turquie figure parmi les principaux contributeurs.

A propos de la situation au Liban qu’il a qualifiée de « préoccupante », l’ambassadeur a noté que : “Depuis la mi-septembre, la dégradation de la sécurité se fait sentir à travers tout le pays”.

“Un million de personnes ont été déplacées en raison des attaques israéliennes contre le Liban, ce qui représente un défi immense pour un pays de la taille du Liban” a-t-il ajouté.

“Le gouvernement turc s'efforce de répondre à cette crise humanitaire”, a assuré l’ambassadeur.