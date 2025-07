Alors que les manifestations sont devenues quotidiennes en Martinique et les confrontations avec la police sont de plus en plus tendues, le préfet a décrété un couvre-feu et l’interdiction des manifestations sur l’ensemble du territoire jusqu’à lundi.

Jeudi après-midi, trois vols ont été déroutés vers la Guadeloupe après que des manifestants ont envahi la piste d’atterrissage, suite à une rumeur sur les réseaux sociaux qui faisait état de l’arrivée par avion d’un nouvel escadron de CRS pour aider à maintenir l’ordre.

Les écoles restent fermées pour la seconde journée consécutive et le Centre hospitalier universitaire a déclenché le plan blanc, les opérations non urgentes sont donc déprogrammées.

Selon la police, 14 membres des forces de l’ordre ont été blessés, six personnes interpellées et un homme, retrouvé blessé dans un centre commercial pillé, est mort. . 400 voitures ont été incendiées.

Une réunion sur les prix vendredi

Le Préfet de Martinique a appelé à la désescalade et s’est félicité des avancées obtenues lors des négociations avec la grande distribution. Pourtant une réunion prévue lundi avait été annulée sans qu’une autre date ne soit programmée, ce qui a relancé les manifestations dans les rues.

Face à la dégradation de la situation, une table ronde entre la préfecture, la grande distribution et le mouvement populaire contre la vie chère est prévue ce vendredi à 15h00 (HL). Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) revendique des actions concrètes pour faire baisser les prix en Martinique. Il est arrivé à la table des négociations en demandant que les prix de l’alimentaire en Martinique soient alignés sur les prix en métropole. Selon une étude de l’INSEE, ils sont 40% plus chers, et si les fonctionnaires français bénéficient d’une prime “vie chère”, ce n’est pas le cas de la plupart des Martiniquais.