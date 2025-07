L’aviation israélienne a mené une série de frappes, dimanche à l’aube, contre des localités du sud du Liban, provoquant d'importantes destructions, selon l'Agence nationale de presse libanaise.

Vers 3h45 du matin, une frappe aérienne a rasé la vieille mosquée historique au centre de la ville de Kfar Tibnit, détruisant complètement l'édifice, a rapporté l'agence.

Plus tôt dans la nuit, vers 00h15, une autre frappe aérienne a visé un bâtiment de trois étages à côté de la station Ghabris sur l'autoroute Zefta-Nabatieh, le détruisant également, a ajouté la même source.

La frappe a entraîné la fermeture de la route, les débris du bâtiment bloquant le passage. Le même bâtiment avait déjà été touché par un raid aérien une semaine plus tôt, l'endommageant partiellement.

Une troisième frappe aérienne a été menée vers 1h30 du matin, visant cette fois-ci la ville d'Aita al-Shaâb. Aucun autre détail n'était disponible da ns l'immédiat concernant les victimes ou les dégâts supplémentaires.

Depuis le 23 septembre, Israël a lancé des offensives aériennes massives à travers le Liban contre ce qu'il prétend être des cibles du Hezbollah, tuant au moins 1 437 personnes, en blessant plus de 4 123 autres et poussant au déplacement plus de 1,34 million d'habitant.

Lire aussi: Le Premier ministre libanais demande à l'ONU une résolution sur un cessez-le-feu "immédiat"

Cette campagne aérienne constitue une escalade après une année de guerre transfrontalière entre Israël et le Hezbollah depuis le début de son offensive sur la bande de Gaza, au cours de laquelle Israël a tué près de 42 200 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, suite à une attaque du Hamas l'année dernière.

Malgré les avertissements internationaux selon lesquels le Moyen-Orient était au bord d'une guerre régionale, en raison des attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, ce dernier a étendu le conflit le 1er octobre courant en lançant une incursion terrestre dans le sud du Liban.

Lire aussi: Les hôpitaux libanais débordés et inquiets