Des milliers de personnes sont bloquées dans le camp de Jabaliya à Gaza alors que les forces israéliennes attaquent la zone, d'après Médecins Sans Frontières, une semaine après qu'Israël a lancé une offensive dans cette zone qui vise selon elle à empêcher le regroupement du Hamas.

Des dizaines de Palestiniens ont été tués et d'autres ont été blessés, dimanche, suite à des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens sur le camp et la ville de Jabalia ainsi que sur Beit Lahia et Beit Hanoun, au nord de Gaza, dans une nouvelle campagne d'extermination menée par les forces israéliennes depuis 8 jours dans le nord de la Bande.

Des témoins oculaires ont indiqué que les forces israéliennes poursuivaient, depuis samedi, leurs frappes aériennes et leur tirs à l'artillerie sur la région Jabalia et les localités de Beit Lahia et Beit Hanoun.

Les témoins ont affirmé que l'armée israélienne a anéanti des dizaines de bâtiments résidentiels à Jabalia et dans la région al-Tawam à Beit Lahia.

Absences de secours

Des dizaines de morts dont les corps sont éparpillés sur les artères et les ruelles de Jabaliya, à cause des bombardements des forces israéliennes visant également toute personne qui essaye de s'approcher, ont ajouté les témoins.

Des sources médicales et des secouristes ont fait savoir que les bombardement israéliens continus depuis samedi soir, ont fait un grand nombre de morts et de blessés, dont des enfants, des femmes et des équipages de secours qui ne pouvaient pas les atteindre à cause du blocus imposé par l'armée israélienne sur le secteur.

“ Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir ; quiconque essaie est abattu”, a déclaré Sarah Vuylsteke, coordinatrice du projet MSF, sur X.

Dans le centre de Gaza, le bilan d'une précédente frappe aérienne contre la maison de la famille Abu Dalal dans le camp de réfugiés de Nuseirat s'est élevé à huit, et des blessés supplémentaires ont été signalés.

Dans le sud de la bande de Gaza, des avions israéliens ont ciblé la mosquée al-Ribat dans la région d'al-Mawasi à Rafah, bien que les détails des victimes de la frappe ne soient pas immédiatement disponibles.

Pour rappel, "le bilan de l’agression israélienne s’est élevé à 42 175 martyrs et 98 336 blessés depuis le 7 octobre 2023", selon le dernier bulletin du ministère de la Santé à Gaza, samedi.

"De nombreuses personnes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, sans possibilité pour les secouristes de les atteindre", a ajouté le ministère de la Santé gazaoui.

Outre ce lourd bilan de tués et de blessés, le génocide israélien perpétré dans la bande de Gaza a fait des milliers de disparus, et a causé d’énormes destructions de bâtiments résidentiels et d'infrastructures, instaurant une famine meurtrière, notamment dans le nord de l’enclave, qui a coûté la vie à plusieurs enfants et personnes âgées.

Israël continue à mener sa guerre en ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice sommant les Israéliens à prendre des mesures pour prévenir les actes génocidaires et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

