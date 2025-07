Le congrès, auquel participent des universitaires, des chercheurs, des avocats et des représentants des médias de divers pays du monde, a été organisé au Centre culturel Fatih Neslisah Sultan par l'Association Media Platform en collaboration avec la plateforme de médias sociaux Asim's Generation.

Turgut Ozmutafoglu, président de l’Association Media Platform, a déclaré à Anadolu que Gaza est une « plaie saignante » pour le monde entier.

Exprimant son espoir que le congrès serait bénéfique, Ozmutafoglu a déclaré : "Nous souhaitons également communiquer la déclaration finale devant le consulat américain, pour la rendre plus officielle et plus reconnaissable au niveau international."

Il a ajouté qu'une fois les ajustements linguistiques académiques des actes du congrès terminés, le processus de compilation dans un livre suivrait, la distribution du livre à l’etranger aussi.

Le professeur Adem Palabiyik, coordinateur du congrès et membre du corps professoral de l'Université Bitlis Eren, a déclaré que l'objectif du congrès était à la fois d'aborder la question palestinienne à une échelle plus large et de faire entendre dans le monde entier, la voix de toutes les personnes tuées .

Consulat américain

Palabiyik a déclaré que la déclaration finale du congrès serait annoncée devant le consulat américain à Istanbul, ajoutant : “La raison pour laquelle nous avons choisi l’esplanade du consulat américain est une réaction à l'ovation que Netanyahu, l'assassin, leader d’Israël, a reçu au Congrès américain”.

Il a ajouté que le livre sera publié en cinq langues , puis envoyé aux universités d'Europe, d'Asie centrale et du monde arabe.

Les débats sur la situation en Palestine, les attaques en cours d'Israël au Liban et la position des médias et des hommes politiques internationaux sur la question, sont abordés lors de panels du Congrès international pour une Palestine libre.

Le congrès, où universitaires, artistes et journalistes dont la voix porte, se poursuit avec des sessions intitulées Palestine libre, martyre et Israël tueur, qu'est-ce que la Palestine pour nous ? Comprendre et expliquer la résistance de Gaza.

En outre, pendant la journée, les fils d'Ismail Haniyeh, l'ancien chef du bureau politique du Hamas assassiné à Téhéran, la capitale iranienne, Abdussalam et Hemmam Haniyeh, devraient également participer via un lien en ligne.

