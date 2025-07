L'armée israélienne a annoncé la mort dimanche de quatre soldats et sept militaires blessés sur un camp d'entraînement de la brigade Golani à Binyamina, au sud de Haïfa, dans une frappe de drones lancés par le Hezbollah.

“Nous sommes en guerre, et une attaque contre une base d'entraînement sur le front intérieur est difficile et les résultats sont douloureux. Vous avez bien agi pour soigner et évacuer les blessés, et accueillir les familles endeuillées”, a réagi de son côté le chef d'état-major général de l’armée israélienne, le lieutenant général Herzi Halevi.

La radio de l'armée israélienne a annoncé de son côté 67 blessés Israéliens, dont quatre grièvement, lors de cette attaque .

Le quotidien Israel Hayom a également rapporté qu'un grand nombre d'Israéliens ont été blessés par l'explosion d’un drone dans la localité de Binyamina à Haïfa.

Le Hezbollah libanais a confirmé, dans un communiqué, avoir lancé un essaim de drones d'attaque sur un camp d'entraînement de la brigade Golani à Binyamina, au sud de Haïfa.

La radio de l'armée israélienne a rapporté que l'armée avait ouvert une enquête pour savoir les raisons pour lesquelles les sirènes n’ont pas retenti lorsque le drone a pénétré dans le nord d'Israël.

Selon le quotidien Israel Hayom, les habitants de Haïfa et des zones environnantes, y compris la colonie de Kiryat, ont entendu des explosions sans que les sirènes ne soient activées.

Ces événements surviennent alors qu'Israël mène, depuis le 23 septembre, des frappes aériennes massives, affirmant cibler le Hezbollah. Au moins 1 437 personnes ont été tuées et 4 123 autres blessées dans cette offensive qui a également forcé 1,34 million de personnes à se déplacer.

Escalade

Cette campagne aérienne marque une escalade dans la guerre transfrontalière que se livrent depuis un an Israël et le Hezbollah, en parallèle à l'offensive israélienne sur la Bande Gaza qui a fait plus de 42 200 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre de l'année dernière.

Malgré les mises en garde internationales avertissant que le Moyen-Orient est au bord d'une guerre régionale en raison des attaques incessantes d'Israël sur Gaza et le Liban, Israël a élargi le conflit le 1er octobre en lançant une incursion dans le Sud-Liban.

