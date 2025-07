L’Iran multiplie les mises en garde contre Israël qui a promis de l’attaquer incessamment.

Téhéran "répondra résolument" à toute attaque israélienne, a mis en garde le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi lors d'un entretien téléphonique mardi avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur fond de vives tensions régionales.

"L'Iran fait des efforts considérables pour préserver la paix et la sécurité de la région, mais est tout à fait prêt à répondre résolument à toute aventure" d'Israël et "à le lui faire regretter", indique dans un communiqué publié mercredi le ministère iranien des Affaires étrangères.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a multiplié ces derniers jours les consultations dans la région pour tenter d'apaiser la situation.

Lire aussi:"Pas de ligne rouge" pour la défense des intérêts de l'Iran, avertit un ministre iranien

Dimanche à Bagdad, il avait déjà souligné que Téhéran n'avait "pas de ligne rouge" en ce qui concernait "la défense" de son peuple et de ses intérêts, après qu'Israël a promis de riposter à sa récente attaque de missiles.

"Alors que nous avons déployé des efforts considérables ces derniers jours pour éviter une guerre généralisée dans notre région, je dis clairement que nous n'avons pas de lignes rouges pour la défense de notre peuple et nos intérêts", a écrit le ministre sur le site X à son arrivée à Bagdad.

Riposte iranienne

Ripostant à l'assassinat en août à Téhéran du chef du Hamas palestinien, imputé à Israël, et à la mort du chef du Hezbollah libanais et d'un général des Gardiens de la révolution iraniens, tués dans une frappe israélienne près de Beyrouth, l'Iran a lancé environ 200 missiles contre Israël le 1er octobre.

Signe de la tension dans la région, Abbas Araghchi, a jugé lundi qu'il n'y avait plus matière aux pourparlers indirects menés avec les États-Unis via Oman, en raison des tensions régionales , alors que Washington et Téhéran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la Révolution islamique de 1979.

M. Araghchi est attendu mercredi en Jordanie, selon le ministère des Affaires étrangères, avant un déplacement en Egypte et en Turquie.