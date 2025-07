Les renseignements turcs ont annoncé mercredi avoir neutralisé deux hauts dirigeants du groupe terroriste PKK/YPG dans le nord-ouest de la Syrie.

Huseyin Ozturk et Vidan Fate, ont été neutralisés lors d'une opération dans la région de Tell Rifat, ont indiqué les sources de sécurité.

Ozturk, dont le nom de code est "Mazlum", a rejoint le PKK/YPG en 1994 et a joué un rôle clé dans l'organisation d'attaques contre les forces de sécurité turques en Turquie, en Irak et en Syrie.

Il était un haut responsable à Tell Rifat et travaillait aux côtés de Vidan Fate, un terroriste connu sous le nom de code "Zelal Afrin".

Huseyin Ozturk a opéré en Irak, notamment dans les régions de Qandil, Gare, Zap et Metina, dans plusieurs parties de l'Iran et dans la chaîne de montagnes d'Amanos en Turquie. Depuis 2015, il était actif en Syrie pour le compte du groupe terroriste

Vidan Fate a commencé à participer à des activités terroristes en Syrie en 1990, en collaborant d'abord avec des cellules locales du PKK avant de rejoindre en 2020 les sections rurales du groupe.

Au cours de sa campagne de terrorisme contre la Turquie qui a duré plus de 35 ans, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

