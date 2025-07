Aesha, l'espoir face à la guerre et la maladie

À seulement un an, Aesha est atteinte du rétinoblastome, un cancer rare de la rétine. Dans cette épreuve, Aesha a eu la chance de quitter Gaza, dévastée par les bombardements israéliens, aux côtés de ses parents Youssef et Amal. Dans une interview exclusive avec TRT Français, Yousef se confie sur la situation désastreuse à Gaza et exprime son espoir de voir sa terre retrouver un jour la paix