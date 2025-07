"Israël profane la mémoire juive pour justifier le génocide palestinien"

Cinéaste et militant, Eyal Sivan, qui a grandi en Israël, se bat depuis plusieurs années pour la cause palestinienne. À travers ses films et ses écrits, il dénonce l’instrumentalisation de la mémoire juive pour justifier l’oppression palestinienne. TRT Français l'a rencontré