Irene Khan, l'enquêtrice indépendante de l'ONU sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, a pointé du doigt les attaques contre les médias, ainsi que les assassinats ciblés et les détentions arbitraires de dizaines de journalistes à Gaza.

“Aucun conflit récent n'a menacé la liberté d'expression au-delà de ses frontières comme à Gaza”, a affirmé Khan, vendredi à New York.

Lire aussi : Commission de l'ONU: “Tous les États ont l'obligation de mettre fin à l'occupation d'Israël”

En critiquant Israël pour avoir imposé des interdictions générales sur les médias tels qu'Al Jazeera et pour les attaques visant les journalistes, elle a déclaré que “ces actions semblent indiquer une stratégie des autorités israéliennes visant à réduire au silence le journalisme critique et à entraver la documentation des éventuels crimes internationaux”.

Khan a également vivement dénoncé la “discrimination et les doubles standards” ayant conduit à des restrictions et à la répression des manifestations et des discours pro-palestiniens.

Elle a cité des interdictions en Allemagne et dans d'autres pays européens, des manifestations qui ont été “réprimées avec brutalité” sur les campus universitaires américains, ainsi que l'interdiction et même la criminalisation des symboles et slogans nationaux palestiniens dans certains pays.

“L'affichage public de symboles nationaux palestiniens tels que le drapeau ou le keffieh, ainsi que certains slogans, a été prohibé et même criminalisé dans certains pays”, a-t-elle ajouté.

La rapporteuse spéciale de l'ONU a également mis en exergue “le silence et la marginalisation des voix dissidentes dans le milieu académique et artistique”, certaines des meilleures institutions académiques du monde ne parvenant pas à protéger tous les membres de leur communauté.

Bien que les plateformes de médias sociaux aient constitué une bouée de sauvetage pour les communications vers et depuis Gaza, Khan a indiqué qu'elles avaient également été le théâtre d'une montée de la désinformation, de la désinformation et des discours de haine, avec des Arabes, des Juifs, des Israéliens et des Palestiniens tous ciblés en ligne.

Elle a insisté sur le fait que les actions militaires d'Israël à Gaza et ses décennies d'occupation des territoires palestiniens constituent des questions d'intérêt public, de surveillance et de critique.

"Champions des médias"

Elle a affirmé que les attaques contre les médias “portent atteinte au droit à l'information des personnes à travers le monde qui souhaitent comprendre ce qui se passe là-bas”.

Khan a appelé l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures pour renforcer la protection des journalistes “en tant que travailleurs civils essentiels”.

“Le journalisme devrait être considéré comme aussi essentiel que le travail humanitaire”, a-t-elle souligné.

L'industrie de l'information a évolué, a déclaré Khan, et il est crucial d'affirmer le droit des représentants des médias internationaux, qui ont été interdits d'accès à Gaza par Israël, à couvrir les situations de conflit.

“Il est impératif de clarifier qu'il n'est pas acceptable de refuser l'accès aux médias internationaux”, a-t-elle spécifié.

Sans nommer de pays, Khan s'est interrogée sur le silence des nations qui se prétendent champions des médias face à des attaques sans précédent contre les journalistes à Gaza et en Cisjordanie occupée.

“Mon message principal est que ce qu’il se passe à Gaza envoie des signaux au monde entier, suggérant qu'il est acceptable d'agir ainsi parce que cela se passe à Gaza, et qu'Israël jouit d'une impunité absolue, d'autres dans le monde croiront également qu'il y aura une impunité totale”, a conclu Khan.