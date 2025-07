Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche dans la capitale belge, Bruxelles, pour protester contre l'agression israélienne sur la Bande Gaza et le Liban.

Les manifestants, rassemblés devant la gare du Nord à Bruxelles, ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza et au Liban et exigé la fin de l'armement d'Israël et la fin de l'occupation des territoires palestiniens.

Brandissant des drapeaux palestiniens et libanais, ils ont également critiqué les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne pour leur soutien à Israël et ont insisté sur la nécessité d'imposer un embargo militaire total à Israël.

Avec le soutien des États-Unis, Israël mène depuis le 7 octobre 2023 une guerre "génocidaire" contre la Bande de Gaza, faisant plus de 142 000 victimes palestiniennes (morts et blessés), pour la plupart des femmes et des Enfants, ainsi que plus de 10 000 disparus, et ont causé une destruction massive et la famine, induisant une des pires catastrophes humanitaires au monde.

Israël mène depuis le 23 septembre une guerre à grande échelle contre le Liban, avec des frappes aériennes meurtrières qui ont visé la plupart des régions, y compris la capitale Beyrouth, ainsi qu'une incursion au sol dans le sud du pays.

