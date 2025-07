"Nous allons renforcer notre coopération dans ce domaine avec des projets tangibles", a indiqué le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue lettone Baiba Braze, en visite en Turquie.

"Notamment dans la lutte contre l'organisation terroriste FETO, je voudrais exprimer une fois de plus notre attente d'une coopération plus forte et de la prise de mesures concrètes", a-t-il précisé sur le volet de la lutte contre le terrorisme.

Il a rappelé la détermination de la Turquie à poursuivre "de manière décisive" sa lutte contre le groupe impliqué dans le coup d'État déjoué de 2016.

Témoignant de la gratitude de la Turquie pour le soutien de la Lettonie en faveur du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, Hakan Fidan a rappelé que l'adhésion à l'UE reste un "objectif stratégique" pour Ankara.

Il a souligné la volonté politique de la Turquie de développer ses relations avec l'UE de manière "constructive" et "orientée vers les résultats".

Le chef de la diplomatie turque a également appelé à la fin de l’agression d'Israël à Gaza et au Liban.

"Israël, en tuant des civils, ne peut parvenir à la paix et à la sécurité", a-t-il déclaré.

Il a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts des Palestiniens pour "établir leur propre État sur leurs propres terres", afin d'instaurer la paix en Israël et dans l'ensemble du Moyen-Orient.