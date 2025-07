Selon l'agence de presse palestinienne WAFA, les forces israéliennes protégeaient ce groupe de colons israéliens alors qu’ils prenaient d’assaut la mosquée Al-Aqsa.

Des sources locales ont rapporté que des groupes de colons israéliens illégaux ont fait une incursion dans la mosquée Al-Aqsa et ont pratiqué des rituels talmudiques dans ses cours, au septième jour de la "fête des Tabernacles" juive.

Depuis 2003, Israël autorise les colons illégaux à pénétrer dans l'enceinte de la mosquée presque tous les jours, à l'exception des vendredis et samedis.

Le nombre de colons illégaux qui prennent d'assaut la mosquée Al-Aqsa ne cesse d’ailleurs d'augmenter : alors qu'ils n'étaient pas plus de 5 000 par an il y a quelques années, ils sont plus de 60 000 cette année.

La mosquée Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré du monde pour les musulmans. Les juifs appellent cette zone le "mont du Temple" qui, selon la tradition juive, abritait deux temples juifs dans l'Antiquité.

Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve Al-Aqsa, pendant la guerre israélo-arabe de 1967 et a annexé l'ensemble de la ville en 1980. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

