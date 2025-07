Le Parlement européen a décidé d'attribuer à la ville israélienne d’Eilat le label “Mission pour des villes neutres en carbone” de l’Union européenne, une décision perçue comme une provocation en pleine guerre israélienne contre la Bande de Gaza.

Le label “Mission pour des villes neutres en carbone” a pour objectif de soutenir les villes européennes dans leur démarche vers la neutralité carbone d’ici 2030, facilitant leur accès à des financements publics et privés via le programme de recherche et d’innovation Horizon Europe.

Le fait qu’Eilat, une ville israélienne, ait été incluse parmi les récipiendaires a suscité l’indignation, notamment en raison des actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Selon Rue 89 Strasbourg, les abords du Parlement européen ont été mardi le théâtre d’un rassemblement, réunissant plusieurs organisations de défense des droits humains et des militants pro-palestiniens.

Des organisations comme La Cimade, l’Union juive française pour la paix, BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), le Collectif judéo-arabe et citoyen pour la paix, et le Collectif Palestine 67, se sont élevées contre cette récompense dans une lettre ouverte aux députés européens.

Elles soulignent que l'État israélien, en détruisant des terres agricoles palestiniennes et en imposant un blocus sévère sur Gaza, contrevient aux valeurs mêmes que prône le label écologique.

“Israël a détruit des centaines de dunums de terres agricoles, privant les Palestiniens de ressources vitales, tout cela en soutien à son blocus illégal de la bande et à ses restrictions sur l’entrée de denrées alimentaires. Depuis octobre 2023, les forces israéliennes ont cherché à priver les Palestiniens de près de 80 % des terres agricoles de la bande de Gaza” dénoncent-ils dans ce communiqué.

En plus des accusations liées à la guerre en cours, les manifestants ont souligné l'impact environnemental des politiques israéliennes en Cisjordanie occupée, notamment concernant la gestion de l’eau.

Ils pointent du doigt la baisse alarmante du niveau du Jourdain et de la mer Morte, conséquence directe de la surexploitation des ressources hydriques par les colonies israéliennes illégalement implantées dans cette région.

Le rassemblement a vu la participation de personnalités de premier plan engagées dans la défense des droits humains et la cause palestinienne. La députée européenne de La France Insoumise (LFI), Rima Hassan y était présente.

Dans un post publié sur Instagram, elle a exprimé sa colère face à la décision du Parlement européen :

“Aujourd’hui, le label Mission sera remis à 19 villes européennes et à Eilat, ville israélienne, par la commissaire européenne Iliana Ivanova. Ce label vise à faciliter l’accès aux financements publics et privés dans le cadre d’Horizon Europe, programme dont Israël est largement bénéficiaire. Nous étions rassemblés pour dénoncer cette décision honteuse en plein génocide à Gaza depuis 1 an”.

D’autres manifestants ont en outre pris la parole pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une tentative de blanchiment écologique des actions israéliennes en Palestine.

L’octroi de ce label à Eilat participe, selon eux, à normaliser l’image d’Israël sur la scène internationale, malgré les violations continues des droits humains.