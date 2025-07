Le ministère libanais de la Santé a déploré, ce jeudi, 19 morts et 118 blessés, à la suite des frappes israéliennes menées mercredi au Liban.

‘’Les frappes israéliennes sur le Liban, menées mercredi, ont fait 19 morts et 118 blessés’’, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué repris par l’Agence nationale d’information libanaise (ANI).

Ces nouvelles pertes portent à ‘’2 593 morts et 12 119 blessés’’, le nombre total des victimes, côté libanais, depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l’État hébreu le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l’opération ‘’Déluge d’Al-Aqsa’’, selon la même source.

L'agence de presse nationale du Liban a rapporté que l'attaque israélienne comprenait quatre frappes dans la banlieue de Laylaki, au sud de la capitale, qui ont détruit six bâtiments et provoqué des incendies qui se sont étendus sur une large zone.

L'agence a également indiqué que l'aviation israélienne avait détruit le bureau de la chaîne de télévision Al Mayadeen, affiliée au Hezbollah libanais, installé dans un appartement.

L’Ani a enfin fait état d'une nouvelle série d'attaques israéliennes dans le sud du Liban, notamment dans les régions de Tyr et Bint Jbeil, d'une frappe de drone sur une voiture sur l'autoroute Beyrouth-Damas à l'est de la capitale libanaise et de combats dans deux villages frontaliers, Aïta al-Chaab et Ramieh.

Le Hezbollah a déclaré avoir affronté à bout portant les troupes israéliennes dans un village frontalier du sud du Liban, quelques semaines après qu'Israël ait déclaré avoir lancé des attaques terrestres contre le groupe.

Les militants du Hezbollah ont participé à des ‘’affrontements violents dans le village d'Aita al-Shaab‘’ à bout portant, a déclaré le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'ils avaient touché un char Merkava venu prêter main-forte aux troupes israéliennes.

Le mouvement a aussi revendiqué des tirs de roquettes sur une base militaire proche de Haïfa et sur Safed, dans le nord d'Israël.

Trois soldats libanais tués

L'armée libanaise a annoncé, ce jeudi, que trois de ses soldats avaient été tués par des tirs israéliens dans le sud du Liban, où Israël mène depuis le 30 septembre des opérations terrestres.

Des soldats libanais ont été tués alors qu'ils évacuaient des blessés à la périphérie du village de Yater, dans le sud du pays, a déclaré l'armée libanaise.

Une source de sécurité au Liban a déclaré que 13 soldats de l'armée libanaise avaient été tués alors qu'ils étaient en service actif depuis le début des hostilités l'année dernière.

Tel Aviv mène depuis le 23 septembre des frappes meurtrières sur la capitale Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, ainsi qu'une incursion au sol dans le sud du Liban, faisant peu de cas des avertissements internationaux et des résolutions de l'Onu.

L’agression israélienne a provoqué le déplacement forcé d'au moins 1 340 000 personnes, dont plus de 400 000 enfants, selon un décompte d’Anadolu basé sur plusieurs communiqués des autorités libanaises et l’Unicef.

