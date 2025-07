Le positionnement de la France face aux guerres israéliennes à Gaza et au Liban provoque un malaise chez certains employés des agences publiques de développement, Expertise France (EF) et l’Agence française de développement (AFD).

Dans un courrier interne, dont Le Monde a eu connaissance, 110 collaborateurs d’EF ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du soutien de la France à Israël, appelant à la suspension des projets de coopération avec les institutions israéliennes.

Par voie de communiqué, ils demandent à Paris de prendre “une position plus ferme et claire”, notamment sur la riposte militaire israélienne, jugée disproportionnée, et d’accentuer les efforts diplomatiques pour la reconnaissance de l'État palestinien.

Des employés de l’AFD à Beyrouth dénoncent également ce qu’ils perçoivent comme un “deux poids, deux mesures” dans la diplomatie française.

Ces prises de position sont intervenues à la veille de la conférence internationale sur le Liban, où les participants se penchent sur l’aide humanitaire en réponse aux frappes israéliennes qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes.

Le Président français Emmanuel Macron a ouvert, ce jeudi 24 octobre 2024, la conférence internationale de soutien au Liban à Paris, en annonçant une aide de 100 millions d’euros pour répondre à la crise humanitaire qui dévaste le pays.

Cette conférence, qui réunit plus de 70 pays et organisations internationales, vise à apporter un soutien massif au Liban face aux opérations israéliennes menées sur le territoire libanais, ainsi qu’à la crise institutionnelle qui paralyse le pays depuis deux ans.

Depuis le 23 septembre dernier, Israël a lancé des frappes aériennes massives et meurtrières à travers le Liban contre ce qu'il prétend être des cibles du Hezbollah, causant le déplacement de plus de 1,34 million de personnes. Israël a également lancé une invasion terrestre au Liban au début du mois.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé, dimanche, que le bilan des victimes de l'attaque israélienne contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s’était alourdi à 2 574 morts et 12 001 blessés.

Israël poursuit également sa guerre acharnée sur la bande de Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, plus de 42 600 personnes ont été tuées, principalement des enfants et des femmes, et plus de 99 800 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires palestiniennes.