Selon l’agence de presse officielle IRNA, deux soldats iraniens ont été tués lors des frappes aériennes israéliennes.

“L’armée iranienne, en assurant la défense de la sécurité nationale et la protection du peuple et des intérêts iraniens, a sacrifié deux de ses combattants dans la riposte contre les projectiles du régime sioniste criminel”, indique un communiqué publié ce samedi.

Lire aussi : Israël a frappé des sites de fabrication de missiles en Iran

L’armée iranienne a précisé que les frappes israéliennes visaient des bases militaires dans les provinces d'Ilam, de Khouzistan et de Téhéran, provoquant des “dégâts limités”. Elle a ajouté que ses défenses aériennes avaient permis de réduire l’ampleur des dommages causés.

L'Iran, par l'intermédiaire de l'agence semi-officielle Tasnim, a réaffirmé sa volonté de répondre à cette “agression” israélienne. “Il ne fait aucun doute qu'Israël recevra une réponse appropriée à toute action qu’il entreprend”, ont déclaré des sources bien informées.

Les vols reprendront normalement à partir de 05h30 GMT, selon Tasnim, après une brève suspension due aux frappes israéliennes visant des cibles militaires iraniennes.

Arabie Saoudite

De son côté, l’Arabie Saoudite a fermement condamné le ciblage militaire de l’Iran, qu'elle considère comme une “violation de la souveraineté iranienne” et des lois internationales. Riyad a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et exhorté la communauté internationale à intervenir pour désamorcer les tensions et mettre fin aux conflits dans la région.

Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé l’Iran à éviter toute riposte aux frappes israéliennes, invitant toutes les parties à la retenue.

“Israël a le droit de se défendre face à l’agression iranienne. Il est tout aussi essentiel d’éviter une escalade régionale, et j’appelle toutes les parties à la prudence”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis s’engagent à défendre Israël

Les États-Unis ont demandé la fin des frappes de représailles entre Téhéran et Tel-Aviv, a rapporté un haut responsable américain, affirmant que les États-Unis sont “pleinement prêts” à défendre Israël si l’Iran réagit aux frappes israéliennes contre des installations militaires iraniennes.

“Cela devrait marquer la fin de cet échange direct entre Israël et l'Iran”, a déclaré le responsable. “Si l'Iran choisit de répondre, nous sommes entièrement prêts à défendre Israël et il y aura des conséquences.”

Il a décrit les frappes israéliennes comme étant “ciblées” et “précises”, destinées à “dissuader de nouvelles attaques”.

Pakistan

Le Pakistan a vivement condamné les frappes israéliennes nocturnes contre l’Iran, les qualifiant de grave violation de la Charte des Nations unies et du droit international.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que ces frappes violent la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iran, compromettent les efforts de paix et de stabilité régionale, et constituent une escalade dangereuse dans une région déjà instable.

“Israël porte l’entière responsabilité de ce cycle d’escalade et de l’expansion du conflit”, a déclaré le ministère.

Malaisie

La Malaisie a également condamné avec force les dernières attaques d’Israël contre l’Iran, dénonçant une violation du droit international.

Le ministère des Affaires étrangères a qualifié les frappes israéliennes contre un État souverain de “violation flagrante du droit international” et a souligné que celles-ci compromettent gravement la stabilité régionale. “La Malaisie appelle à une cessation immédiate des hostilités et à la fin du cycle de violence”, a-t-il déclaré.

Hamas

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a dénoncé avec force les frappes israéliennes contre des cibles militaires en Iran.

“Nous condamnons dans les termes les plus forts l’agression sioniste contre l’Iran et le ciblage de sites militaires dans plusieurs provinces”, a fait savoir le mouvement dans un communiqué, qualifiant ces frappes de “violation flagrante de la souveraineté iranienne et d’escalade menaçant la sécurité régionale.”