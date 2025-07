L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde, samedi, contre une situation « catastrophique » dans le nord de Gaza, soulignant l'impact grave des opérations militaires sur les établissements de santé, en particulier le récent siège de l'hôpital Kamal Adwan.

"Les informations selon lesquelles les installations hospitalières et les fournitures médicales auraient été endommagées ou détruites pendant le siège sont déplorables", s’est alarmé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

Il a noté que 44 membres du personnel masculin ont été arrêtés par les forces israéliennes, ne laissant que le personnel féminin, le directeur de l'hôpital et un médecin de sexe masculin pour s'occuper d'environ 200 patients ayant un besoin urgent de soins médicaux.

“Toute attaque contre des établissements de santé constitue une violation du droit international humanitaire”, a averti Ghebreyesus.

Il a appelé à un « cessez-le-feu immédiat et inconditionnel » comme seul moyen de préserver la détérioration du système de santé de Gaza.

Des graves dégâts

L'armée israélienne se serait retirée de l'hôpital après y avoir causé de graves dégâts.

Kamal Adwan est l'un des rares centres médicaux qui serve encore le nord de Gaza, où plus de 820 Palestiniens ont été tués au cours d'une opération militaire de 22 jours que les responsables de Gaza qualifient de « campagne de génocide et de nettoyage ethnique », selon les médias du gouvernement de Gaza.

Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit, depuis plus d’un an, une offensive dévastatrice sur Gaza entamée l'année.

Depuis lors, près de 43 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 100 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

