Le groupe Houthi du Yémen a revendiqué une attaque de drone sur le sud d'Israël, où l'armée a indiqué qu'un drone venant de ce pays était tombé, mardi matin, dans une zone dégagée, sans faire de blessés.

Les Houthis ont "mené une opération visant la zone industrielle de l'ennemi israélien dans la région d'Ashkelon" à l'aide de drones, selon un communiqué lu par Yahya Saree, porte-parole militaire de ce groupe yéménite.

L'armée israélienne a confirmé, de son côté, l'entrée dans son espace aérien d’un drone qui s'est écrasé dans une zone ouverte près d'Ashkelon, déclenchant l’alerte des sirènes.

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, aucune victime n'est à déplorer. Tsahal ajoute que l'engin serait arrivé de l'est et non de la bande de Gaza, sans préciser s’il avait été intercepté.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, ont déclaré leur solidarité avec le peuple palestinien depuis le début de l’agression israélienne sur la bande de Gaza, après le 7 octobre.

Les Houthis ont mené plusieurs attaques contre Israël et des navires qui seraient liés à ce pays en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.