Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie éliminera les menaces terroristes à leur source.

"Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières, personne ne peut nous empêcher d'éliminer toute menace que nous détectons contre notre pays", a déclaré M. Erdogan lors de son discours au siège de Turkish Aerospace Industries (TAI) à Ankara, mardi. Le site avait été attaqué par des terroristes la semaine précédente, causant la mort de cinq personnes.

M. Erdogan a déclaré que de telles attaques terroristes ne pourraient jamais briser la résolution et la détermination de la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme.

Qualifiant l'attaque de l'organisation terroriste PKK contre le TAI de "derniers efforts de l'organisation séparatiste", il a affirmé que la terreur n'avait pas sa place dans l'avenir de la Turquie et de la région.

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Portefeuille de 100 milliards de dollars

Commentant l'industrie de la défense turque, le président Erdogan a expliqué l’évolution de la Turquie. "Nous sommes devenus un pays autosuffisant dans ce domaine, avec plus d'un millier de projets nationaux d'industrie de la défense et un portefeuille de projets de 100 milliards de dollars", s’est-il félicité.

"Aujourd'hui, l'importance de nos systèmes de défense aérienne à plusieurs niveaux pour notre sécurité est beaucoup plus appréciée", a-t-il ajouté.

Erdogan a également affirmé que la Turquie est désormais le plus grand fabricant mondial de drones, et que les entreprises turques ont réalisé 65 % des ventes de drones armés dans le monde depuis 2018.

"S'ils ont un Dôme de fer, nous aurons un Dôme d'acier", a-t-il indiqué, précisant que la Turquie renforcerait également ses capacités en matière de missiles à longue portée.

"Jusqu'à ce que nous réalisions notre rêve de devenir une Turquie totalement indépendante dans l'industrie de la défense, nous ne nous arrêterons pas et nous ne nous reposerons pas. Nous travaillerons plus dur au mépris des traîtres, nous produirons davantage malgré les scélérats, et nous nous développerons davantage malgré les impérialistes", a affirmé le président turc.

