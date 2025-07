Lors d’un événement à Ankara, le président turc a affirmé qu'Israël a pris en otage toutes les structures dont la responsabilité est de protéger des principes internationaux tels que la paix, les droits de l'Homme et la démocratie.

Erdogan a également dénoncé le silence international face à la crise de Gaza, la qualifiant de “honteuse” pour l'humanité alors que les civils subissent des bombardements incessants et des conditions de vie de plus en plus précaires dans l'enclave palestinienne.

“Nous traversons des jours honteux pour l'humanité, alors que 50 000 innocents ont été tués de façon brutale et que 2 millions de personnes ont été bombardées” à Gaza, a déploré Erdogan.

Aucune mesure dissuasive n'est prise pour arrêter “l'ennemi de l'humanité, Netanyahu”, a-t-il regretté, qualifiant la situation de “déclin de l'humanité”.

Mis à part quelques pays, il n'y a eu aucune réaction forte de la part du monde musulman concernant Gaza, a déclaré le président turc, ajoutant que cette inaction sera “consignée dans l'histoire”.

“Le gouvernement israélien, aveuglé par des illusions sionistes, s'empare de toutes les institutions dont la mission est de préserver la paix, les droits de l'Homme, la liberté de la presse et la démocratie”, a-t-il fait remarquer.

Le président turc a souligné que les musulmans ont des responsabilités envers les Palestiniens, “qui sont brûlés vifs et martyrisés par les bombes de criminels sionistes dans les tentes où ils se réfugient”.

Il a également averti qu'Israël soumettra 2 millions de personnes à une souffrance “semblable à celle des camps nazis” cet hiver, appelant à agir pour “empêcher l'humanité d'atteindre le fond”.

L'armée israélienne poursuit son offensive dévastatrice malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

En plus d'un an, les attaques israéliennes ont tué plus de 43 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, et blessé plus de 101 000, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut israélien a déplacé presque toute la population de la région, alors qu'un blocus en cours a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël fait également face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice en raison de ses actions à Gaza.