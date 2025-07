"Plusieurs centaines de personnes" ont assisté ou participé à cette fusillade qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi devant un restaurant de la ville de Poitiers, a indiqué le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau à la chaîne BFMTV/RMC.

Parmi les personnes blessées, un mineur de 15 ans, qui se trouve entre la vie et la mort, selon une source policière citée par Le Monde. Il a reçu une balle dans la tête, a précisé la même source, ajoutant que deux autres adolescents, tous deux âgés de 16 ans, faisaient partie des blessés graves.

Des renforts seront "déployés" vendredi sur place, a écrit le préfet du département de la Vienne sur le réseau social X.

"Ça a commencé par une fusillade sur un restaurant et ça s'est achevé par une rixe entre bandes rivales qui a engagé plusieurs centaines de personnes. On me parle de 4 à 600 personnes, selon le compte-rendu du préfet", a précisé M. Retailleau.

Le ministre a estimé qu'on était "à un point de bascule", alors qu'il doit se rendre à Rennes (ouest) où un enfant de cinq ans est entre la vie et la mort après avoir reçu une balle dans la tête samedi dernier, à la suite d'un règlement de compte lié au trafic de drogue.

La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, a déploré "un nouvel épisode de violence inacceptable pour le quartier". Elle appelle "à la responsabilité de chacun quant au maintien de l’apaisement dans la ville" et salue "la présence renforcée des forces de sécurité".

Dans un discours prononcé vendredi dernier à l’École nationale de police de Toulouse, Bruno Retailleau a appelé à ‘’livrer une guerre sans pitié aux délinquants’’.

Refondation des opérations ‘’place nette’’, ‘’restauration de la sécurité au quotidien’’ dans les départements, nouveau plan anti-stupéfiants et recours aux réservistes figurent parmi les points de la stratégie de lutte contre la délinquance détaillée par le ministre de l’Intérieur lors de ce discours.

Le ministre avait, en outre, fait part de sa volonté de mettre en place un nouveau plan anti-stupéfiants pour lutter contre le narcobanditisme.

