Les deux cents personnes qui ont perdu la vie sont originaires de la région de Valence, la région la plus touchée par les intempéries de cette semaine.

À Valence, une morgue temporaire a été ouverte à la Cité de la justice pour permettre aux familles de venir identifier les corps.

500 militaires ont été déployés dans la région pour aider à retrouver les dizaines de disparus et aider à dégager routes et ponts encombrés par de la boue et des débris en tous genres. Leur priorité reste cependant de dégager les routes afin que l’aide puisse parvenir aux sinistrés.

Des dizaines de disparus et des villages coupés du monde

Des villages sont encore coupés du monde et n’ont encore reçu aucune aide des équipes de secours. Les médias espagnols relaient des appels désespérés de petits villages livrés à eux-mêmes.

“Nous continuons à demander de l'eau, à demander des vivres", a déclaré sur la radio nationale RNE, Amparo Fort, la maire de Chiva, une ville de 16.000 habitants située à l'ouest de Valence.

Le gouvernement espagnol a affirmé jeudi, par la voix de son ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, qu'il y avait "des dizaines et des dizaines de disparus” expliquant notamment que les secours s’attendent à trouver des corps dans les dizaines de voitures qui ont été emportées et qui se retrouvent amassées voire à demi enterrées dans la boue dans certaines rues.

lire aussi: Maroc: un autocar emporté par les crues à Tata