Une délégation du Hamas a reçu la proposition sur une courte trêve lors d'une réunion, lundi à Doha, avec les représentants de l'Egypte et du Qatar, a précisé à l’AFP un responsable du bureau politique du mouvement, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat.

Elle comprend l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire assiégé et un échange limité de prisonniers palestiniens détenus par Israël contre des otages détenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas sur le sol israélien en date du 7 octobre 2023.

Mais "la proposition n'inclut pas un arrêt permanent de l'agression ni le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza ni le retour des personnes déplacées" par les combats qui durent depuis plus d'un an, a-t-il indiqué, réitérant les conditions posées par le Hamas pour un cessez-le-feu.

"La proposition n'aborde pas les besoins de notre peuple en matière de sécurité, de stabilité, d'aide et de reconstruction, elle n'autorise pas non plus l'ouverture normale des points de passage, en particulier celui de Rafah", dans le sud du territoire et dont Israël a pris le contrôle, a dit ce responsable.

Les Palestiniens veulent "un cessez-le-feu complet et permanent, le retrait total (de l'armée israélienne) de Gaza, le retour des déplacés et la levée du siège", a-t-il réitéré.

19 blessés dans le centre d'Israël

Au moins 19 personnes ont été blessées dans la nuit de vendredi à samedi à Tira, dans le centre d'Israël, par la chute d'une roquette sur un immeuble, ont annoncé les autorités.

"Voici le résultat d'une frappe directe d'une roquette du Hezbollah dans la ville arabe israélienne de Tira, blessant 19 civils", a écrit le ministère israélien des Affaires étrangères sur son compte X, montrant des images d'une explosion et d'un immeuble partiellement éventré dans la nuit.

Selon la police israélienne, sur les 19 blessés hospitalisés, quatre ont subi des blessures modérées et les quinze autres des blessures légères.

L'armée a indiqué, sur Telegram, avoir identifié trois projectiles tirés depuis le Liban vers le centre d'Israël et en avoir intercepté plusieurs.

Tira, ville à majorité arabe, est située à environ 25 km au nord-est de Tel-Aviv, près de la frontière avec la Cisjordanie occupée.

Jeudi, des tirs de roquette depuis le Liban ont fait sept morts à Metoula, dans le nord d'Israël, dont quatre travailleurs agricoles thaïlandais.

La guerre qui fait rage depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza s'est propagée au Liban, où Israël mène depuis le 23 septembre des frappes aériennes massives.