Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a déclaré, vendredi, qu'Israël a laissé passer plusieurs occasions de parvenir à un cessez-le-feu et d'appliquer la résolution 1701 de l'ONU, selon un communiqué cité par l'agence de presse officielle libanaise ANI, suite à sa rencontre avec le général Aroldo Lazaro, commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL).

“Israël a laissé passer plus d'une occasion tangible pour parvenir à un cessez-le-feu, appliquer la résolution 1701, il faut rétablir le calme et assurer le retour des personnes déplacées des deux côtés de la frontière”, a déclaré Berri au commandant de la FINUL.

Lire aussi : Liban: au moins dix morts dans des frappes israéliennes sur l'est du pays

Les deux hommes ont, en outre, discuté des développements politiques et sur le terrain, ainsi que de la question des personnes déplacées.

Berri a également réitéré l'engagement de son pays à mettre en œuvre la résolution 1701, qu'il considère comme "la seule option" pour parvenir à la sécurité et à la stabilité dans la région.

La résolution 1701, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies le 11 août 2006, appelle à une cessation totale des hostilités entre le Hezbollah et Israël et à l'établissement d'une zone exempte de personnel armé et d'équipement militaire, à l'exception de ceux appartenant à l'armée libanaise et aux forces de maintien de la paix de l'ONU (FINUL).

Israël mène, depuis le mois de septembre, une campagne massive de frappes aériennes au Liban contre ce qu'il affirme être des cibles du Hezbollah. Il s'agit d'une escalade dans la guerre transfrontalière que se livrent Israël et le groupe libanais depuis le début de l'offensive meurtrière d'Israël contre la bande de Gaza.

Selon les autorités sanitaires libanaises, près de 2 900 personnes ont été tuées et plus de 13 000, blessées dans les attaques israéliennes depuis le mois d'octobre de l'année dernière.

Le 1er octobre de cette année, Israël a élargi le conflit en lançant une incursion dans le sud du Liban.