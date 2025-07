L'armée israélienne a de nouveau émis des ordres d'évacuation aux habitants des régions de Baalbek et de Durrus, dans le sud du Liban.

"Vous êtes situés à proximité des installations et des intérêts du Hezbollah, contre lesquels Tsahal va opérer dans un avenir proche", a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur X.

"Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement le bâtiment et ses environs et vous en tenir à une distance d'au moins 500 mètres dans les quatre prochaines heures."

Ces nouveaux ordres israéliens d’évacuation interviennent alors que les négociations se poursuivent pour parvenir à un cessez-le-feu au Liban.

L'armée israélienne a étendu depuis le 23 septembre dernier ses bombardements à toutes les régions du Liban, y compris la capitale Beyrouth, faisant des centaines de morts et de blessés.

L’offensive lancée par Israël sur le Liban a fait, depuis septembre dernier, au moins 2897 morts et 13.150 blessés. Suite aux multiples ordres d’évacuation lancés par Israël, plus d’un million de personnes ont été contraintes au déplacement.

