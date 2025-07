Au moins 18 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une série de raids israéliens opérés, ce dimanche, dans la bande de Gaza, selon des sources médicales et des médias locaux.

Des avions de combat israéliens ont frappé trois maisons dans la ville de Beit Lahia, dans le nord du pays, faisant 14 morts, d'après une source médicale.

Trois autres personnes ont été tuées et plusieurs blessées lorsqu'un avion militaire israélien a frappé une autre maison à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a rapporté l'agence de presse officielle Wafa.

Un autre Palestinien a été tué et deux autres blessés lors d'une frappe de drone au nord-est de Rafah, dans le sud de Gaza, a indiqué la même source.

Insensible aux recommandations de l'ONU

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit son offensive dévastatrice sur Gaza depuis une attaque menée l'année dernière par le groupe de résistance palestinienne Hamas.

Depuis, plus de 43 300 personnes ont été tuées, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 102 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

Lire aussi: Gaza: Israël tue plus de 50 enfants en 48 heures à Jabalia