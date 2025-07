Le mouvement palestinien Hamas a mis en garde contre les projets du gouvernement israélien et des colons illégaux visant à forcer les Palestiniens à quitter leurs villages en Cisjordanie occupée.

Le haut responsable du Hamas, Mahmoud Mardawi, a déclaré, samedi, dans un communiqué officiel : “Nous mettons en garde contre le grave danger posé par les plans menés par le gouvernement d'occupation extrémiste et les groupes de colons illégaux pour déplacer les habitants des villages palestiniens en Cisjordanie occupée”.

Mardawi a souligné que les actions actuelles dans des zones telles que Masafer Yatta, la vallée du Jourdain et les villages autour de Naplouse, Salfit et Ramallah constituent un “plan sérieux visant la présence palestinienne en Cisjordanie occupée”.

Il a, par ailleurs, dit : “L’occupation cherche à modifier la réalité démographique et à achever son plan d’annexion de la Cisjordanie, qui a déjà abouti à la saisie de milliers d’hectares de terres palestiniennes au fil des ans”.

Déplacement des communautés bédouines

Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza après le 7 octobre 2023, les forces israéliennes et les colons illégaux auraient mené plus de 16 663 attaques en Cisjordanie occupée, déplaçant 28 communautés bédouines palestiniennes, selon la Commission palestinienne de résistance à la colonisation et au mur.

Des sources israéliennes estiment que plus de 720 000 colons illégaux résident en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est occupée.

Au moins 767 Palestiniens ont depuis été tués et 6 300 blessés par les tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé.

L'escalade actuelle fait suite à un avis rendu en juillet par la Cour internationale de Justice qui a déclaré “illégale” l'occupation des territoires palestiniens par Israël, qui dure depuis des décennies, et a appelé à l'évacuation de toutes les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.