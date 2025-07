Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président kirghize Sadyr Japarov ont signé 19 accords dans des domaines clés tels que la sécurité, l'énergie, l'éducation, la santé et la culture, renforçant ainsi le partenariat stratégique entre leurs deux pays.

Le président Erdogan a mis en avant les discussions approfondies qu'il a eues avec le président kirghize Sadyr Japarov lors de sa visite à Bichkek, la capitale kirghize. Les deux dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales et ont célébré une étape importante de leur partenariat.

"Nous avons élevé notre partenariat stratégique, établi en 2011, au niveau d'un partenariat stratégique global qui convient à notre fraternité", a déclaré M. Erdogan.

Les deux dirigeants ont exprimé leur engagement à accroître le volume du commerce bilatéral, qui a atteint près de 2 milliards de dollars l'année dernière, avec l'objectif commun d'atteindre 5 milliards de dollars dans un avenir proche.

La Turquie est l'un des cinq pays qui investissent le plus au Kirghizstan, un point que M. Erdogan a souligné dans le contexte du soutien continu de la Turquie au développement du Kirghizstan.

"Par l'intermédiaire de la TIKA et d'autres institutions concernées, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer le bien-être de nos frères et sœurs kirghizes avec une détermination inébranlable", a-t-il indiqué.

Appel à l'unité turque

Les préoccupations régionales, en particulier la crise humanitaire à Gaza et les questions plus générales dans les territoires palestiniens occupés et au Liban, ont également figuré en bonne place à l'ordre du jour. M. Erdogan a appelé le monde turc à adopter une position unie face à ce qu'il a décrit comme "la tragédie humaine qui se déroule à Gaza". Il a insisté sur la nécessité d'adopter une "position ferme" face à la violence qui touche la région.

Dans un geste de respect mutuel et de gratitude, le président Japarov a remis à M. Erdogan le prestigieux ordre de Manas, l'une des plus hautes distinctions du Kirghizstan.

Exprimant sa gratitude, M. Erdogan a déclaré : "C'est avec une grande fierté que j'accepte l'ordre de Manas, symbole durable de la fraternité éternelle entre nos deux pays". Il a décrit cet honneur comme une conclusion appropriée de sa visite officielle au Kirghizstan, qu'il a qualifié de "patrie ancestrale".

