Viktor Orban, le Hongrois, a été le premier à féliciter le candidat républicain pour sa victoire, indiquant que “le monde a avait grand besoin de cette victoire”.

Le Président français vient de le faire dans une publication sur son compte X. "Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité", a écrit Emmanuel Macron. Pour rappel, la relation des deux hommes était compliquée, pour finalement s’apaiser.

Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien a déjà salué cette réélection, qui est, selon lui, "le plus grand retour de l'Histoire".

Le moral positif du côté des marchés financiers.

Le dollar, les rendements obligataires américains et les contrats à terme ("futures") sur les indices de la Bourse de New York grimpent ce mercredi.

Le programme économique de Donald Trump, qui prévoit notamment un renforcement des droits de douane, est perçu par les investisseurs comme susceptible de relancer l'inflation et d'aggraver le déficit budgétaire massif des États-Unis.

La devise dollar se renforce sur les marchés avec plus 1,4%

En Europe, les marchés ont terminé en hausse mardi en attendant le résultat définitif de l’élection américaine. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,48% tandis que le Dax allemand s'est hissé de 0,55%.