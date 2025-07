Les dirigeants européens réunis à Budapest ont exhorté Donald Trump à éviter les guerres commerciales, à maintenir son soutien à l'Ukraine et à s'abstenir de troubler l'ordre mondial après sa victoire à l'élection présidentielle américaine.

"Je fais confiance à la société américaine", a déclaré Charles Michel, chef du Conseil européen, jeudi, alors qu'il exhortait, avec d'autres, M. Trump à continuer de soutenir l'Ukraine, au cours d’une réunion de près de 50 dirigeants européens à Budapest.

"Ils savent qu'il est dans leur intérêt de faire preuve de fermeté lorsque nous nous engageons avec des régimes autoritaires. Si les États-Unis étaient faibles avec la Russie, qu'est-ce que cela signifierait pour la Chine ?", a-t-il assuré.

La victoire de Trump est un défi majeur pour l'Europe, ouvrant une ère de grande incertitude à un moment où le continent est déjà aux prises avec son unité et où ses deux plus grandes puissances, l'Allemagne - dont le gouvernement vient d'éclater - et la France, sont affaiblies.

Les relations de M. Trump avec ses homologues européens ont été tendues et difficiles pendant la majeure partie de son premier mandat, et son retour au pouvoir fait planer l'incertitude sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine face à l'attaque de la Russie, sur l'engagement des États-Unis envers l'alliance militaire de l'Otan et sur la perspective de droits de douane sur les exportations vers les États-Unis.

De son côté, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a indiqué qu'il appartenait désormais à l'Union européenne d'être unie. Aucun État membre de l'UE ne peut gérer seul les défis à venir, a-t-elle déclaré.

"Il est dans notre intérêt à tous que les autocrates de ce monde reçoivent un message très clair selon lequel ce n'est pas le droit du plus fort qui compte, mais l'État de droit", a-t-elle dit, au sujet de l'Ukraine.

Guerre commerciale

De nombreux dirigeants ont déclaré qu'ils se réjouissaient de travailler avec M. Trump.

L'hôte du sommet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, est l'un des rares alliés proches de M. Trump parmi les dirigeants européens, et il a dit qu'il ferait sauter les bouchons de champagne en cas de victoire de M. Trump.

Des diplomates ont émis l'hypothèse que M. Orban pourrait faire en sorte que M. Trump s'adresse aux dirigeants européens par liaison vidéo.

Mais d'autres n'ont pas caché leurs inquiétudes, notamment en ce qui concerne le commerce et le traitement brutal des alliés par M. Trump.

"Le président Trump est parfois connu pour son imprévisibilité et sa volatilité, c'est pourquoi nous avons besoin de dialogue", a affirmé le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden. "Nous chercherons le dialogue, mais nous ne renoncerons pas à nos principes".

Le Premier ministre finlandais, Petteri Orpo, s'est dit préoccupé par la perspective d'une guerre commerciale: "Il ne faut pas que cela se produise", a-t-il indiqué. "Essayons maintenant d'influencer les États-Unis et la politique future de Trump afin qu'il comprenne les risques encourus."

Pour ajouter à l'incertitude qui plane sur les réunions de Budapest, le gouvernement tripartite de l'Allemagne a éclaté mercredi soir, le chancelier Olaf Scholz ayant limogé son ministre des Finances et ouvert la voie à des élections générales.

"Une chose est sûre, l'Europe n'est pas forte sans une Allemagne forte", a martelé Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

Le sommet comprendra d'abord une réunion des dirigeants de la Communauté politique européenne élargie, qui inclut des États non membres de l'UE tels que la Grande-Bretagne, qui devraient renouveler leur engagement à soutenir l'Ukraine, avant des sessions sur l'immigration et la sécurité économique.

Mark Rutte, chef de l'Otan, a déclaré qu'il était important de considérer l'Ukraine comme un problème qui s'étend au-delà de l'Europe, décrivant le partenariat de la Russie avec la Corée du Nord comme "une menace, non seulement pour la partie européenne de l'Otan, mais aussi pour les États-Unis".

