Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés en Hongrie, à Budapest, lors du sommet de la Communauté politique européenne.

Selon la Direction de la communication de la présidence turque, la rencontre était axée sur les relations bilatérales et les enjeux régionaux et mondiaux.

Le président turc a indiqué à son homologue que les relations entre la Turquie et la France reposaient sur une histoire profondément enracinée et que le renforcement des échanges économiques et commerciaux profiterait aux deux pays.

Il a notamment insisté sur la nécessité de relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, demandant le respect des engagements concernant l’actualisation de l'Union douanière et la libéralisation des visas.

Concernant les crises internationales, le président turc a plaidé pour des solutions diplomatiques aux conflits, notamment entre l’Ukraine et la Russie, Israël et la Palestine, ainsi qu'entre Israël et le Liban, estimant que la résolution pacifique de ces tensions servirait les intérêts de toutes les nations impliquées.

Erdogan appelle à la coopération pour la sécurité régionale et la diplomatie

Lors du cinquième sommet de la Communauté politique européenne à Budapest, Erdogan a souligné l'importance de la participation active de la Turquie dans les efforts de défense européens pour garantir la paix régionale.

Évoquant la guerre en Ukraine, il a déploré les conséquences grandissantes du conflit et l’érosion de l'espace diplomatique, rappelant ses récents échanges avec les représentants russes et ukrainiens pour promouvoir des discussions de paix.

Il a aussi réitéré ses attentes envers les partenaires européens en matière de coopération antiterroriste, ciblant le PKK et le FETO, et a encouragé la reconnaissance internationale de l'État palestinien comme contribution à la paix globale.