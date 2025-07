S'adressant aux journalistes le 7 novembre 2024 sur son vol retour après sa visite au Kirghizistan et en Hongrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a abordé les relations turco-américaines dans la nouvelle ère.

Erdogan a dit espérer un renforcement des liens avec les États-Unis, suite à la victoire de Donald Trump aux élections américaines.

"Nous l'avons invité dans notre pays. J'espère qu'il acceptera notre invitation et que nous renforcerons ainsi la coopération entre la Turquie et les États-Unis d'une manière différente que par le passé, parce qu'il y a un problème entre nous et les États-Unis concernant le F-35. Il y a un processus concernant les S-400", a précisé M. Erdogan.

Il a également souligné que la Turquie poursuivra ses discussions avec Donald Trump et discutera de la manière dont les développements au Moyen-Orient seront façonnés par le biais de la diplomatie. “Par exemple, nous évaluerons la question du retrait des troupes américaines de Syrie. Comment mettront-ils fin à leur soutien à l'organisation terroriste PKK/PYD/YPG ?" a-t-il insisté.

Erdogan a appelé Trump à tenir ses promesses pour mettre fin aux conflits initiés par Israël et à stopper Israël. " Nous espérons qu'une période de paix et de tranquillité permanentes sera établie dans la région au cours du second mandat de Trump" a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le conflit en Ukraine, il a précisé que "les efforts déployés par les États-Unis et d'autres pays occidentaux pour mettre fin à la guerre en Ukraine pourraient accélérer sa résolution".

"Nous avons soutenu la position légitime de l'Ukraine et cherché à rétablir la paix, en choisissant la diplomatie plutôt que d'entrer dans le conflit. Contrairement à la Turquie, l'Occident a souvent échoué à fournir des solutions diplomatiques. Si l'administration Trump adopte une approche de résolution des problèmes, cette guerre pourrait être rapidement terminée", a-t-il noté.

A propos de la lutte de la Turquie contre le terrorisme, M. Erdogan a assuré que "rien ne changera dans notre lutte contre le terrorisme. Nous poursuivrons notre détermination de la même manière. "

"Notre lutte pour traquer les terroristes en Syrie et en Irak et pour éradiquer le terrorisme à sa source se poursuit sans compromis. Nous affirmons en paroles et en actes que nous ne permettrons pas l'établissement d'une base terroriste au-delà de nos frontières. Nous ne reculerons pas dans cette lutte", a-t-il insisté.

