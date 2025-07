Félicitant Trump pour sa victoire, Abbas a exprimé, vendredi, sa "disponibilité à travailler avec le président Trump pour parvenir à une paix juste et globale fondée sur la légitimité internationale", indique son bureau dans un communiqué.

Le texte précise que Trump a également assuré Abbas de sa volonté de mettre fin à la guerre d'Israël contre Gaza.

"Le président Trump a souligné qu'il œuvrerait pour stopper la guerre et qu'il était prêt à travailler avec le président Abbas et les parties concernées dans la région et dans le monde pour instaurer la paix dans la région".

"Nous sommes convaincus que les États-Unis soutiendront, sous votre direction, les aspirations légitimes du peuple palestinien", a indiqué Abbas dans le communiqué, réaffirmant l'engagement palestinien à "poursuivre la liberté, l'autodétermination et la création d'un État, conformément au droit international."

La victoire de Trump a eu lieu alors qu'Israël mène une guerre génocidaire contre Gaza et le Liban.

Bien que Trump ait prôné la paix et promis de mettre fin à toutes les guerres au Moyen-Orient pendant sa campagne électorale, il a également mis en avant son statut d'allié le plus fort d'Israël.

Trump a battu sa rivale démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, lors de l'élection présidentielle de mardi. Il sera officiellement investi le 20 janvier.

Guerre génocidaire

Israël poursuit une guerre dévastatrice contre Gaza depuis octobre de l'année dernière malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Israël a tué plus de 43 500 Palestiniens jusqu'à présent, dont 70% de femmes et d'enfants, et plus de 102 700 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Les efforts de médiation menés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et un accord d'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas ont échoué en raison du refus de Netanyahu de mettre fin à la guerre.

Israël fait face à un procès pour génocide à la Cour internationale de Justice.