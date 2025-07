Au moins 26 personnes ont été tuées, ce samedi, selon un bilan préliminaire, à la suite de l’explosion d’une bombe survenue dans une gare ferroviaire de la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan.

Des médias locaux ont rapporté que l'explosion s’est produite à l'intérieur d'un guichet de la gare de la ville de Quetta, chef-lieu de la province du Baloutchistan.

Dans une déclaration à l'Agence Anadolu, un haut responsable de la police Mohammed Akram a déclaré que l’explosion a fait au moins 26 morts et 46 blessés.

La chaîne d’information pakistanaise Geo News TV a rapporté, citant un responsable de la police, que l'explosion avait été provoquée par un attentat suicide.

L’agence Reuters a rapporté, de son côté, qu’une bombe avait explosé sur un quai de la principale gare du Baloutchistan.

Ce samedi, l'Armée de libération du Baloutchistan (BLA), l'un des principaux groupes séparatistes baloutches, a revendiqué l'explosion de la gare. Dans un communiqué, le BLA a indiqué qu'une de ses brigades a visé ‘’une unité de l'armée pakistanaise qui rentrait au Pendjab via la gare après une formation à l'école d’infanterie’’, selon Reuters.

Attaques terroristes répétées

Le Pakistan est en proie à des attaques terroristes perpétrées notamment dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan, frontalières de l'Afghanistan.

Dans les deux provinces, des groupes armés, sous prétexte de défendre les droits des ethnies pachtounes et baloutches, lancent des attaques contre les forces de sécurité et les civils pakistanais.

Islamabad affirme que les Taliban pakistanais lancent leurs attaques depuis le territoire afghan, une accusation rejetée par le gouvernement afghan.

Le Baloutchistan, région partagée entre le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan, est considéré comme la province pakistanaise la plus riche en ressources naturelles, particulièrement en minéraux (or, cuivre) et en gaz naturel, mais il est moins développé que le reste du pays.