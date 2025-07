La classe politique française s’est déjà emparée des violences d’Amsterdam consécutive aux provocations des supporters du club de football israélien Maccabi Tel Aviv dans les rues de la capitale des Pays-Bas.

Le ministre de l'Intérieur français a annoncé sur le réseau social X, samedi, avoir signalé à la justice le tweet d'une députée LFI pour "apologie du crime".

Dans un message posté sur X, Marie Mesmeur affirme que les supporters du club de football israélien n'ont "pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs" mais "parce qu'ils étaient racistes et qu'il soutenaient un génocide". La députée LFI de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine répond ainsi à un tweet de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, qui déplore que "des supporters ont été chassés, menacés et lynchés, dans la rue d'une ville européenne, car ils sont juifs".

Après sa réaction, la députée LFI a publié un communiqué dans lequel elle se plaint d'"une immonde campagne de harcèlement et d'insultes de la part de réseaux d'extrême droite". "Ai-je dit (...) que ces violences et ces slogans jusitifiaient les agressions ? Evidemment non", a-t-elle assuré tout en dénonçant la "malhonnêteté" des "propagandistes".

Une enquête ouverte par la police néerlandaise

Mercredi dernier, des supporters du club israélien de Maccabi ont brûlé un drapeau palestinien sur la place centrale du Dam, et vandalisé un taxi, provoquant ainsi des heurts dans la capitale néerlandaise.

Les rues d’Amsterdam ont été le théâtre de violences et d’incidents graves lorsque des supporters israéliens extrémistes, venus soutenir le Maccabi Tel Aviv, ont déchiré des drapeaux palestiniens accrochés aux alentours, tout en scandant des slogans racistes et génocidaires à l’encontre des Palestiniens et des Arabes en général.

Des heurts ont éclaté avec les supporters locaux, faisant plusieurs blessés. La police d'Amsterdam a annoncé, vendredi matin, avoir procédé à 62 arrestations.

