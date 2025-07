Au moins 41 personnes ont été tuées dimanche dans des frappes israéliennes au Liban, dont 23 dans un raid ayant visé une localité au nord de Beyrouth, a annoncé le ministère de la Santé.

Le plus meurtrier de ces raids a été mené par l’armée de l'air israélienne contre la localité de Aalmat, dans la région de Jbeil (Byblos), "faisant 23 morts, dont sept enfants, et six blessés", a indiqué le ministère, ajoutant que le bilan risquait encore de s'alourdir, des "restes humains" ayant été retirés des décombres.

La frappe a visé une maison peu après l'arrivée d'un membre du Hezbollah venu rendre visite à des déplacés sur place, a indiqué à l'AFP une source de sécurité, précisant qu'il avait succombé à ses blessures à l'hôpital.

L'armée israélienne a visé à plusieurs reprises des immeubles résidentiels qui, selon des médias libanais, abritent parfois des personnes liées au Hezbollah parmi les déplacés.

Israël a lancé une offensive militaire au Liban depuis le 23 septembre et intensifié ses frappes ces derniers jours principalement dans la banlieue sud de Beyrouth, le sud et l'est du Liban.

Un sommet à Riyad pour Gaza et le Liban

Sur le plan diplomatique, des dirigeants de pays arabes et musulmans ont commencé à arriver dimanche en Arabie saoudite pour un sommet qui sera consacré lundi aux guerres que mène Israël dans la bande de Gaza et au Liban, a rapporté la presse d'Etat saoudienne.

Lors de ce sommet conjoint de la Ligue arabe, organisation panarabe réunissant 22 pays, et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), organisation panislamique regroupant plus de cinquante Etats musulmans, les participants discuteront notamment "de l'agression israélienne continue dans les territoires palestiniens et au Liban", a indiqué l'agence officielle saoudienne SPA.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, avait appelé à la tenue de ce sommet fin octobre durant une réunion à Ryad d'une nouvelle "alliance internationale" visant à encourager la création d'un Etat palestinien.

La réunion de lundi survient un an après un sommet similaire à Ryad de la Ligue arabe, basée au Caire, et de l'OCI, basée à Jeddah, lors duquel les dirigeants arabes et musulmans avaient condamné les actions "barbares" des forces israéliennes à Gaza.

Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, devrait également participer au sommet, a indiqué le ministère pakistanais des Affaires étrangères précisant qu'il allait notamment demander "la fin immédiate du génocide à Gaza".

- "Résultats concrets" -

Lors d'un entretien téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le président iranien Massoud Pezeshkian a indiqué qu'il ne participerait pas à ce sommet en raison d'"affaires exécutives" urgentes, selon un communiqué du gouvernement.

M. Pezeshkian a précisé que le Premier vice-président iranien, Mohammad Reza Aref, y assisterait à sa place, se disant convaincu que la réunion "apportera des résultats concrets et efficaces pour mettre fin aux crimes du régime sioniste ainsi qu'à la guerre et à l'effusion de sang à Gaza et au Liban."

Plus de 43.600 personnes ont déjà été tuées dans la campagne militaire israélienne à Gaza, majoritairement des civils, selon les données des autorités palestiniennes à Gaza, jugées fiables par l'ONU.

La guerre a désormais gagné le Liban, où Israël mène depuis fin septembre une campagne de frappes aériennes, ainsi qu'une offensive terrestre dans le sud du pays.

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 3.180 personnes ont été tuées au Liban, en majorité des civils, d'après le ministère libanais de la Santé.