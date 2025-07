Au moins 23 personnes ont été tuées et huit blessées lors de frappes aériennes israéliennes à Baalbek, dans l'est du pays, ont annoncé les médias libanais.

Selon l'agence de presse nationale NNA, neuf personnes ont perdu la vie lors de deux attaques aériennes dans les localités de Zighrin et Qasr, dans l'est du pays. Les avions israéliens ont également bombardé la ville de Bednayel, tuant quatre personnes et en blessant trois autres, selon NNA. Une autre frappe, qui a touché un bâtiment dans cette même ville, a tué un père, sa femme et ses deux filles.

Une autre personne a été tuée lors d’une frappe israélienne qui a ciblé un bâtiment dans la ville de Saraaine el-Tahta, a rapporté la chaîne de télévision nationale.

Israël a également ordonné l'évacuation de 21 villages du sud du Liban. “Les activités du Hezbollah obligent l’armée à agir avec force dans ces zones, et nous n’avons pas l’intention de vous nuire“, écrit sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, s’adressant aux habitants de ces villages.

“Pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement vos maisons et vous déplacer au nord de la rivière Awali. Pour assurer votre sécurité, vous devez évacuer sans délai”, a-t-il ajouté.

Malgré cet ordre, le Hezbollah se dit déterminé à barrer la voie à l'armée israélienne et à défendre l'intégrité du Liban. Le responsable média du Hezbollah, Mohammad Afif, a affirmé de son côté que l'armée israélienne n'occupait toujours aucun village du sud du Liban, où elle a lancé une offensive terrestre le 30 septembre.

"Après 45 jours de sanglantes batailles, l'ennemi israélien est toujours incapable d'occuper un seul village" du sud du Liban, a assuré le responsable lors d'une conférence de presse dans la banlieue sud de Beyrouth, pilonnée par l'aviation israélienne.

Il a assuré que les combattants du Hezbollah avaient réussi à repousser l'armée israélienne à Khiam, à environ six kilomètres de la frontière, et qu'elle avait échoué dans sa tentative “de pénétrer sur plusieurs fronts à Bint Jbeil", une autre ville frontalière.

La guerre a désormais gagné presque tout le Liban, où Israël mène depuis fin septembre une campagne de frappes aériennes, ainsi qu'une offensive terrestre dans le sud du pays.

Depuis le 7 octobre 2023, plus de 3 180 personnes ont été tuées au Liban, en majorité des civils, d'après le ministère libanais de la Santé.

Frappe sur un camp de déplacés à Gaza

Le bilan d'une frappe israélienne qui a touché une tente abritant une famille déplacée dans le centre de Gaza s'est alourdi à au moins trois morts, dont les parents de jumeaux, ont déclaré les responsables médicaux palestiniens.

La frappe, survenue dans le camp de réfugiés de Nuseirat, a blessé les deux enfants, âgés de 10 ans, qui étaient soignés pour des blessures graves à l'hôpital des Martyrs d'al-Aqsa, dans la ville voisine de Deir al-Balah.

Les détails concernant les victimes ont été consignés dans les dossiers de l'hôpital et un journaliste de l'Associated Press a vu deux des corps.