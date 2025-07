"Nous avons pris des sanctions, des sanctions au niveau national contre les colons violents, et des sanctions au niveau européen", a déclaré Jean-Noël Barrot, soulignant que "ce régime de sanctions avait déjà été activé deux fois et qu'il pourrait être activé une troisième fois bientôt".

Lors d’un panel sur le Proche-Orient au Forum de Paris sur la paix, le ministre a rappelé l’attachement de la France “à la sécurité d'Israël, mais sans faire offense au peuple d'Israël, ou au peuple juif plus généralement. [...] Il est dans l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, que le droit international soit respecté et que la justice soit faite.".

En février dernier, Paris avait déjà adopté des sanctions à l’encontre de 28 colons israéliens extrémistes. L’Union européenne avait aussi annoncé des sanctions en avril dernier contre quatre colons et contre l’association No’ar HaGva’ot, les “Jeunes de la colline” qui organisent des attaques contre des villages palestiniens.

Une escalade de la violence

Depuis le début de la guerre à Gaza, des colons israéliens ont agressé et torturé des Palestiniens, commis des violences sexuelles, volé leurs biens et leur bétail, et menacé de les tuer. Ils auraient également détruit des domiciles et des écoles en Cisjordanie occupée,i sous les yeux des forces de sécurité israéliennes ou avec la participation active des forces de sécurité.

L'année 2023 a atteint un record en matière d’expansion des colonies illégales israéliennes en Cisjordanie occupée, avec le plus grand nombre de permis de construire délivrés depuis 30 ans, selon l'Union européenne.

La colonisation par Israël de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est annexée, débutée en 1967, s'est poursuivie sous tous les différents gouvernements israéliens. Les Palestiniens considèrent cette politique comme la principale menace à la solution à deux États, palestinien et israélien, vivant côte à côte.

La coalition actuelle au pouvoir en Israël, dominée par des partis d'extrême droite, exerce des pressions pour accélérer l’expansion des colonies. Environ 490 000 colons vivent illégalement en Cisjordanie occupée, aux côtés de trois millions de Palestiniens. Depuis le début de la guerre d’Israël contre Gaza, la violence perpétrée par l'armée et les colons israéliens contre les Palestiniens s'est intensifiée en Cisjordanie.