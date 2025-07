Au moins huit personnes ont été tuées mercredi matin, dans une frappe aérienne israélienne contre un immeuble résidentiel dans la province du Mont-Liban, à l’est de Beyrouth, ont rapporté les médias libanais.

Plusieurs autres personnes ont été blessées dans l'attaque qui a visé la région de Dawhet Aramoun, a rapporté l'agence de presse officielle NNA.

Des dégâts ont été signalés sur plusieurs bâtiments du quartier.

Les avions de combat israéliens ont également mené une série de frappes aériennes dans le sud de Beyrouth, ciblant les quartiers de Haret Hreik, Bir al-Abed, Laylaki et Ghobeiry.

Israël a intensifié sa campagne aérienne au Liban depuis fin septembre contre ce qu’il prétend être des cibles du Hezbollah, dans le cadre d’une escalade après un an de guerre transfrontalière depuis le début de l’offensive sur la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Une incursion terrestre dans le sud du Liban est également menée depuis le 1er octobre dernier.

Près de 3 300 personnes ont été tuées, plus de 14 200 blessées et plus d'un million de personnes déplacées par les attaques israéliennes depuis octobre dernier, selon les autorités sanitaires libanaises.

Le Hezbollah réagit

Le Hezbollah a de son côté annoncé avoir lancé des missiles sur une base aérienne au sud de Tel-Aviv, dans le centre d'Israël, ainsi que des drones explosifs sur une base militaire près de la ville de Nahariya, dans le nord du pays.

Au total, 45 civils et 30 soldats sont morts en Israël depuis le début des hostilités avec le Hezbollah.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré mardi soir le Premier ministre libanais, Najib Mikati.

Sa visite vise à "amplifier les appels des Nations Unies et de la communauté internationale à la désescalade et à un cessez-le-feu" au Liban, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire-général de l’ONU.