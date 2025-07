Une frappe israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de mercredi à jeudi après un appel à évacuer, lancé par l'armée, suite à trois séries de frappes en moins de 24 heures.

Des images de l'AFP montraient de la fumée s'élever du secteur qui a fait l'objet d'un appel à évacuer, publié en langue arabe sur X par le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, environ une heure avant.

Mercredi matin, après des frappes nocturnes et des bombardements similaires menés mardi, la banlieue sud a été visée par des frappes israéliennes.

Régulièrement ciblée depuis des semaines, la banlieue sud de Beyrouth a été vidée d'une grande partie de ses habitants, mais certains reviennent dans la matinée pour inspecter leurs maisons ou leurs commerces.

Plus au sud de Beyrouth, une frappe israélienne a également visé un immeuble dans la localité densément peuplée de Aramoun.

Au moins huit personnes parmi lesquelles trois enfants et trois femmes ont été tuées et 17 autres blessées, selon un bilan actualisé des victimes fourni par le ministère de la Santé, qui plus tôt avait fait état de "restes humains" retrouvés sur place.

- Missiles et drones sur Tel-Aviv -

De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir ciblé, à quatre reprises, des sites militaires de Tel-Aviv et de sa banlieue.

Le mouvement a notamment dit avoir utilisé des "drones explosifs" et des "missiles balistiques" pour mener deux attaques successives contre le quartier général de l'armée israélienne à Tel-Aviv, où se situe le ministère de la Défense.

Le bureau du porte-parole de l'armée israélienne a dit "ne pas réagir aux allégations du Hezbollah".

L'armée israélienne a, en outre, déclaré avoir intercepté 40 projectiles lancés depuis le Liban mercredi, parmi lesquels au moins deux drones, ajoutant que ces attaques n'avaient pas fait de blessés.

En soirée, l'armée israélienne a annoncé la mort de six soldats, tués dans le sud du Liban.

Plus de 3.360 personnes, en majorité des civils, ont été tuées selon les autorités libanaises depuis le début de l’offensive militaire israélienne au Liban en octobre 2023.