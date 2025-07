Basem Naim, médecin palestinien, politicien et dirigeant au sein du bureau politique du Hamas, a déclaré que le dernier accord “bien défini et négocié” date du 2 juillet.

“Tous les détails ont été discutés, et je pense que nous étions proches d’un cessez-le-feu… qui pourrait mettre fin à cette guerre, offrir un cessez-le-feu permanent, un retrait total et un échange de prisonniers”, a-t-il dit lors d’une interview avec Sky News, diffusée jeudi.

Lire aussi : Gaza: HRW accuse Israël de "crime de guerre" avec le "transfert forcé" de civils

Naim a affirmé que “malheureusement, (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahu a préféré emprunter une autre voie” et a rappelé qu'Israël a “commis au moins deux à trois grands massacres” à Khan Younès et dans la ville de Gaza depuis lors.

Faisant référence à l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en juillet, il a noté qu'après cela, ils n’ont reçu “aucune proposition sérieuse”.

Il a réitéré l’attitude positive du Hamas envers la proposition de cessez-le-feu annoncée par le président américain Joe Biden le 2 juillet.

Lorsqu'on lui a demandé si l’attaque transfrontalière du 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas était un “désastre majeur” pour le peuple palestinien, Naim a répondu que les Palestiniens souffrent de l’occupation israélienne depuis 76 ans.

“Entre 2002 et 2023, 20 000 Palestiniens ont été tués. Les habitants de Gaza suffoquent sous un siège depuis plus de 17 ans”, a ajouté Naim, évoquant également des déclarations controversées du côté israélien déclarant publiquement leur intention “d’annexer la Cisjordanie, de judaïser Jérusalem et d’expulser les Palestiniens”.

Définissant les attaques du 7 octobre comme “un acte de défense”, il a déclaré que ce que subit quotidiennement le peuple palestinien, c’est le refus par Israël de leur droit d'exister.

Lorsqu'on lui a demandé si l’action du Hamas avait déclenché les escalades, Naim a répondu : “C’est exactement comme si vous accusiez les victimes des crimes de l’agresseur”.

Concernant les otages israéliens, il a précisé que le Hamas a “clairement et publiquement” déclaré qu’il est prêt à les libérer.

Il a rappelé, toutefois, qu'il y a des dizaines de milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

“Nous sommes prêts à libérer tous ces Israéliens capturés s'ils sont prêts à libérer nos enfants, nos femmes, les milliers d'innocents et de mineurs qui sont encore dans les prisons israéliennes.”

“Nous sommes prêts immédiatement pour un cessez-le-feu pour mettre fin à cette guerre, pour un échange de prisonniers sérieux afin de libérer nos frères et sœurs.”

Interrogé sur le message que le Hamas souhaite adresser au président américain élu Donald Trump, Naim a déclaré : “Nous sommes un peuple qui aspire à un avenir meilleur. Nous voulons assurer un avenir digne et prospère pour nos enfants.”

“Par conséquent, nous appelons tout président, y compris Donald Trump et son administration, à prendre les mesures nécessaires pour arrêter cette agression, pour mettre fin à cette guerre immédiatement. Nous sommes prêts pour un accord de cessez-le-feu.”

Israël poursuit son offensive dévastatrice contre Gaza depuis une attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre de l'année dernière. Cette offensive a fait plus de 43 700 morts et a rendu l'enclave presque inhabitable.

Israël estime que plus de 100 otages sont toujours détenus par les factions palestiniennes à Gaza depuis les attaques du 7 octobre.

L’offensive israélienne a déplacé presque toute la population du territoire, tandis que le blocus en cours a conduit à de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est également confronté à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre meurtrière à Gaza.