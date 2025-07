Des avions de chasse israéliens ont mené tôt ce vendredi une série de frappes sur le quartier de Ghobeiry, dans la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth.

Le correspondant d'Anadolu a rapporté que les frappes israéliennes ont détruit plusieurs bâtiments de ce quartier.

L'armée israélienne avait appelé peu après 06h00 ce matin (heure locale) les habitants de Ghobeiry à évacuer plusieurs immeubles, en prévision de frappes.

‘’Vous vous trouvez près d'infrastructures du Hezbollah’’, a mis en garde le porte-parole de l'armée israélienne Avichay Adraee, dans un message sur X, appelant les habitants à ‘’évacuer immédiatement à au moins 500 mètres’’.

Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a appelé à cinq reprises les habitants d’immeubles situés dans les quartiers de Ghobeiry, Haret Hreik et Bourj el-Brajné, dans la banlieue sud de la capitale libanaise, à évacuer les lieux, pour le même motif.

Tel Aviv mène depuis le 23 septembre des frappes meurtrières sur la capitale Beyrouth et sa banlieue sud, bastion du Hezbollah, ainsi qu'une incursion au sol dans le sud du Liban, faisant peu de cas des avertissements internationaux et des résolutions de l'Onu.

Le Hezbollah riposte quotidiennement avec des missiles, des drones et des obus d’artillerie ciblant des sites militaires et des colonies, alors qu’Israël annonce des pertes humaines et matérielles jugées partielles par les observateurs en raison de la censure militaire qui impose un black-out strict sur la divulgation de ces informations. .

L’agression israélienne a provoqué le déplacement forcé d'au moins 1 400 000 personnes, dont plus de 400 000 enfants, selon un décompte d’Anadolu basé sur plusieurs communiqués des autorités libanaises et l’Unicef.

Le ministère libanais de la Santé déplore dans son dernier bilan 3 386 morts et 14 417 blessés depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l’État hébreu le 8 octobre 2023.

Le conflit a engendré des dommages matériels estimés à 3,4 milliards de dollars et des pertes économiques atteignant 5,1 milliards de dollars pour le Liban, soit un total de 8,5 milliards de dollars, a indiqué jeudi la Banque mondiale dans son rapport intitulé ‘’Évaluation provisoire des dommages et pertes au Liban’’.​​​​​​​