Il s'agit de leur premier entretien téléphonique depuis décembre 2022. Le président russe Vladimir Poutine et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont entretenus, ce vendredi par téléphone. Selon un communiqué du Kremlin, les deux hommes ont discuté des perspectives de règlement du conflit en Ukraine.

Initié par la partie allemande, l'entretien a donné lieu à "un échange de vues détaillé et franc sur la situation en Ukraine", selon le communiqué.

Le président Poutine a souligné que la crise actuelle découle des politiques menées par l'OTAN depuis longtemps ; politiques qu'il a qualifiées "d'agressives" et qui visent à établir un ancrage anti-russe en Ukraine, au mépris des préoccupations de Moscou en matière de sécurité et des droits des populations russophones.

En ce qui concerne les solutions politiques et diplomatiques potentielles, Poutine a réitéré l'ouverture de la Russie à la reprise des négociations, qui, a-t-il soutenu, ont été interrompues par l'Ukraine.

Il a ajouté que tout accord devait tenir compte des intérêts de la Russie en matière de sécurité, reconnaître les "nouvelles réalités territoriales" et s'attaquer aux causes profondes du conflit, rappelant que ces propositions avaient été énoncées dans son discours de juin au ministère russe des Affaires étrangères.

Les deux dirigeants ont également discuté de l'état des relations russo-allemandes, que Vladimir Poutine a qualifiées de très dégradées en raison de ce qu'il a décrit comme les "politiques inamicales" de l'Allemagne.

Le président russe a souligné que son pays s'était toujours acquitté de ses obligations contractuelles dans le secteur de l'énergie et s'est déclaré prêt à une coopération mutuellement bénéfique, pour autant que l'Allemagne en manifeste l'intérêt.

La conversation a également porté sur l'escalade de la crise au Moyen-Orient. Poutine a informé Scholz des efforts déployés par la Russie pour promouvoir la désescalade et le règlement pacifique de la crise dans la région.

Il a été convenu que les collaborateurs des deux dirigeants resteraient en contact pour assurer le suivi de l'entretien.

"Une boîte de Pandore", selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à réagir et a vivement critiqué l'entretien téléphonique.

Selon l'agence de presse nationale Ukrinform, Volodymyr Zelensky a déclaré dans son allocution par vidéo qu'il avait été informé à l'avance de cet entretien par Scholz, qualifiant la conversation de « boîte de Pandore ».

« Maintenant, il peut y avoir d'autres entretiens, d'autres appels. Il s'agit simplement de beaucoup de mots », a déclaré Zelensky.

Le président ukrainien a affirmé que les contacts de Poutine avec les dirigeants mondiaux visaient à mettre fin à l'isolement de la Russie.

« C'est exactement ce que Poutine veut depuis longtemps », a-t-il soutenu, ajoutant qu'il était crucial pour lui de mettre fin à l'isolement de la Russie.

« Et s'engager dans des négociations, des négociations ordinaires, qui ne mèneront à rien », a précisé Zelensky.

« Nous comprenons désormais tous ces défis. Nous savons comment agir. Et nous voulons avertir tout le monde : il n'y aura pas de Minsk-3 ; ce dont nous avons besoin, c'est d'une paix véritable », a-t-il ajouté.

